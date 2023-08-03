Князев Гавриил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Гавриил Васильевич

Князев Гавриил Васильевич

Место рождения

Пролейка, Елховский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.02.1904 ст.

Дата смерти

06.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904 ст.

Отец: Князев Василий Васильевич

Мать: Князева (Исаева) Наталия Никитична

Пролейка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева (Орлова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1944

Сын: Князев Станислав Гаврилович

Мать ребёнка: Князева (Орлова) Антонина Петровна

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
06.02.1975
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.