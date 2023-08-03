Князев Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1904 ст.
Дата смерти06.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1944
Сын: Князев Станислав Гаврилович
Мать ребёнка: Князева (Орлова) Антонина Петровна
Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
06.02.1975
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область