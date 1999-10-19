Богомолов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения12.10.1925
Дата смерти19.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925
Место жительства
По 1943
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1946
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1954 по 1999
Место жительства
По 1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.10.1999