Богомолов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Сергей Александрович

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Место рождения

Ратушино, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.10.1925

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ратушино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1925
Ратушино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1943
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1946
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1954 по 1999
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.10.1999
Москва, город федерального значения Москва
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