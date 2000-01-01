Иллич-Свитыч Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иллич-Свитыч Лука

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Иллич-Свитыч Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Теофилия

Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ядвига

Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Иллич-Свитыч Григорий

Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Иллич-Свитыч Иван

Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иллич-Свитыч Кристина

Смерть
Неизвестно
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