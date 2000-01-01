Иллич-Свитыч Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Иллич-Свитыч Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Теофилия
Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ядвига
Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Иллич-Свитыч Иван
Мать ребёнка: Иллич-Свитыч Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иллич-Свитыч Кристина
Смерть
Неизвестно