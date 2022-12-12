Глинка (Анненкова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка (Анненкова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

29.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Анненков Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1861 ст.

Дочь: Глинка Аполлон Николаевич

Отец ребёнка: Глинка Николай Спиридонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1864

Сын: Глинка Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Глинка Николай Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинка Николай Спиридонович

Смерть
29.05.1911
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От маразма.
Похороны
31.05.1911
Архангела, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
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