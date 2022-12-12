Глинка (Анненкова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти29.05.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Анненков Михаил Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1861 ст.
Дочь: Глинка Аполлон Николаевич
Отец ребёнка: Глинка Николай Спиридонович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1864
Сын: Глинка Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Глинка Николай Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1911
Кувшиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От маразма.
Похороны
31.05.1911
Архангела, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния