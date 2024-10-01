Черепанова Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Раскостова (Черепанова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович

Полдневая, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Черепанов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Черепанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович

Полдневая, Полевской, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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