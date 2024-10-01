Черепанова Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Раскостова (Черепанова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Черепанов Илья Васильевич
Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Черепанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Черепанов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно