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Лукшин Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1962

Дата смерти

04.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

VL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1962

Отец: Лукшин Иван Николаевич

Мать: Лукшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукшина Ирина Николаевна

г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
27.07.1988

Дочь: Лукшина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Лукшина Ирина Николаевна

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1993

Дочь: Лукшина Виктория Павловна

Мать ребёнка: Лукшина Ирина Николаевна

Мадаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукшина Ирина Николаевна

Смерть
04.07.2008
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