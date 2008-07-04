Лукшин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1962
Дата смерти04.07.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1962
Отец: Лукшин Иван Николаевич
Мать: Лукшина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукшина Ирина Николаевна
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
27.07.1988
Дочь: Лукшина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Лукшина Ирина Николаевна
Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1993
Дочь: Лукшина Виктория Павловна
Мать ребёнка: Лукшина Ирина Николаевна
Мадаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукшина Ирина Николаевна
Смерть
04.07.2008