Кривоножкова Евдокия Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова Евдокия Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кривоножков Василий Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривоножков Семен Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кривоножков Иван Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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