Кривоножкова Евдокия Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кривоножков Василий Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривоножков Семен Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кривоножков Иван Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно