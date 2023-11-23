Морошкин Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1844
Дата смерти25.06.1900
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1867
Дочь: (Морошкина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Морошкина (Метлова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1871
Сын: Морошкин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Морошкина (Метлова) Анна Михайловна
Смерть
25.06.1900