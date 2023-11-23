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Морошкин Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1844

Дата смерти

25.06.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1844

Отец: Морошкин Федор Лукич

Мать: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морошкина (Метлова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.1867

Дочь: (Морошкина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Морошкина (Метлова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.04.1871

Сын: Морошкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Морошкина (Метлова) Анна Михайловна

Смерть
25.06.1900

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