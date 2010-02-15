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Курналеев Пётр Степанович

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.11.1934

Дата смерти

15.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934

Отец: Курналеев Степан Степанович

Мать: (Шутилина) Елизавета Петровна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лукичёва) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
16.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лукичёва) Анна Федоровна

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лукичёва) Анна Федоровна

Смерть
15.02.2010

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