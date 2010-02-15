Курналеев Пётр Степанович
Место рождения
Дата рождения01.11.1934
Дата смерти15.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лукичёва) Анна Федоровна
Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лукичёва) Анна Федоровна
Смерть
15.02.2010