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Терпиловский Михаил Васильевич

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Место рождения

Смоленская обл., г. Рославль

Дата рождения

28.11.1902

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская обл., г. Рославль
Рождение ребёнка
09.07.1934

Сын: Терпиловский Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Терпиловская Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпиловская Надежда Сергеевна

Смерть
1981
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Кунцевское клдб., уч. 9
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