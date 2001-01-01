Терпиловский Михаил Васильевич
Место рожденияСмоленская обл., г. Рославль
Дата рождения28.11.1902
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская обл., г. Рославль
Рождение ребёнка
09.07.1934
Сын: Терпиловский Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Терпиловская Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Кунцевское клдб., уч. 9