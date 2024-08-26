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Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Юрьевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Федосеев Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Федосеева) Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович

Юрьевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Федосеева) Серафимма Яковлевна

Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович

Юрьевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Федосеева) Ираида Яковлевна

Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович

Юрьевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федосеев Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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