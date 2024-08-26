Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Федосеева) Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Федосеева) Серафимма Яковлевна
Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Федосеева) Ираида Яковлевна
Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Федосеев Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Федосеев Яков Иванович
Смерть
Неизвестно