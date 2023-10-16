Субботин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Николай Александрович

Мать: не указана

Восприемник
15.12.1913 ст.
С сестрой Марией восприемники у младшего брата Павла Николаевича Субботина
Восприемник
11.02.1918
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у младшего брата Фёдора Николаевича Субботина Ф 719 оп 1 д 477 №8м стр 6
Смерть
Неизвестно
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