Субботин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Субботин Николай Александрович
Восприемник
15.12.1913 ст.
С сестрой Марией восприемники у младшего брата Павла Николаевича Субботина
Восприемник
11.02.1918
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у младшего брата Фёдора Николаевича Субботина Ф 719 оп 1 д 477 №8м стр 6
Смерть
Неизвестно