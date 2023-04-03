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Рукобратский Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Рукобратский Михаил

Мать: Рукобратская (Кацюбинская) Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рукобратский Вадим Валерьевич

Мать ребёнка: Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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