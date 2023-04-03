Рукобратский Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Рукобратский Вадим Валерьевич
Мать ребёнка: Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно