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Байдаков Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1951

Отец: Байдаков Василий Арсеньевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.09.1972

Жена: Байдакова Лариса Александровна

Рождение ребёнка
13.07.1973

Сын: Байдаков Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Байдакова Лариса Александровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1979

Сын: Байдаков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Байдакова Лариса Александровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
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