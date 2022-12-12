Байдаков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1951
Отец: Байдаков Василий Арсеньевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1972
Рождение ребёнка
13.07.1973
Сын: Байдаков Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Байдакова Лариса Александровна
Рождение ребёнка
10.01.1979
Сын: Байдаков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Байдакова Лариса Александровна