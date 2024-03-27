Измайлова (Исмаилова) Манжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (Исмаилова) Манжан

Место рождения

с. Трехозерье Краснооктябрьский район

Дата рождения

1903

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Исмаил

Мать: Хоснижан

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
22.09.1927

Дочь: Хайруллина Халидя

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
01.10.1934

Дочь: Халиллулина Ляль

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
06.08.1936

Сын: Ахметжанов Халит Ахмеджанович

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
25.03.1939

Сын: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

д.Трех-Озерки
Рождение ребёнка
25.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметжанов Эниэм

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметжанов Хамис

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закярия

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметжанов Зяки

Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измаилов Ахмеджан Исмаилович

Смерть
1964
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