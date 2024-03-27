Измайлова (Исмаилова) Манжан
Место рожденияс. Трехозерье Краснооктябрьский район
Дата рождения1903
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1927
Дочь: Хайруллина Халидя
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
01.10.1934
Дочь: Халиллулина Ляль
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
06.08.1936
Сын: Ахметжанов Халит Ахмеджанович
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
25.03.1939
Сын: Ахметжанов Хаммят Ахмеджанович
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
д.Трех-Озерки
Рождение ребёнка
25.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Эниэм
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Хамис
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закярия
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Зяки
Отец ребёнка: Измаилов Ахмеджан Исмаилович
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964