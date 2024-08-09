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Желанкин Ананий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желанкин Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желанкин Георгий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желанкин Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1905

Дочь: Старостина (Желанкина) Анастасия Ананьевна

Мать ребёнка: Желанкина Аграфена Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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