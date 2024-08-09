Желанкин Ананий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желанкин Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желанкин Георгий Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1905
Дочь: Старостина (Желанкина) Анастасия Ананьевна
Мать ребёнка: Желанкина Аграфена Гавриловна
Смерть
Неизвестно