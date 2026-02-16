Долгоруков Александр Владимирович
мужской, родился 04.10.1720, Москва, город федерального значения Москва
умер 30.08.1743, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДолгоруков Владимир Владимирович1685 г.р.
МатьДолгорукова (Хитрово) Мария Авраамовна1689 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1720
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.08.1743
Москва, город федерального значения Москва