Долгоруков Александр Владимирович 04.10.1720 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгоруков Александр Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.10.1720, Москва, город федерального значения Москва

умер 30.08.1743, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Долгоруков Владимир Владимирович1685 г.р.
Мать
Долгорукова (Хитрово) Мария Авраамовна1689 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1720

Отец: Долгоруков Владимир Владимирович

Мать: Долгорукова (Хитрово) Мария Авраамовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
30.08.1743
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.