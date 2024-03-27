Габдулганиев Гарифулла
Место рожденияд.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулкаримов Абдулганий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Няймунябану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдулганиев Ярулла Гарифуллович
Мать ребёнка: Няймунябану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Няймунябану
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Няймунябану
Смерть
Неизвестно