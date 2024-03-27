Габдулганиев Гарифулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдулганиев Гарифулла

Габдулганиев Гарифулла

Место рождения

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулкаримов Абдулганий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулганиев Шайдулла

Мать ребёнка: Няймунябану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулганиев Ярулла Гарифуллович

Мать ребёнка: Няймунябану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Няймунябану

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Няймунябану

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.