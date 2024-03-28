Оржешко Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оржешко Лариса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыч Николай Николаевич

Рождение ребёнка
27.04.1965

Сын: Сыч Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сыч Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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