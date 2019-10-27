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Рослова (Бартова) Клавдия Тихоновна

Место рождения

Бартовская, Омутнинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.06.1940

Дата смерти

27.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1940

Отец: Бартов Тихон Андреевич

Мать: Бартова Прасковья Петровна

Бартовская, Омутнинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рослов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.12.1966

Дочь: Рослова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Рослов Александр Тимофеевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.12.1972

Сын: Рослов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Рослов Александр Тимофеевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
27.10.2019

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