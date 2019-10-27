Рослова (Бартова) Клавдия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения07.06.1940
Дата смерти27.10.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1940
Отец: Бартов Тихон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1966
Дочь: Рослова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Рослов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.12.1972
Сын: Рослов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Рослов Александр Тимофеевич
Смерть
27.10.2019