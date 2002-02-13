Габов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1926
Дата смерти13.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926
Отец: Габов Егор
Мать: Габова Акинья
Рождение ребёнка
16.12.1953
Дочь: Решетилова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Габова Клавдия Климентьевна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
07.08.1956
Мать ребёнка: Габова Клавдия Климентьевна
Смерть
13.02.2002