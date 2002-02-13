Габов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габов Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1926

Дата смерти

13.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926

Отец: Габов Егор

Мать: Габова Акинья

Рождение ребёнка
16.12.1953

Дочь: Решетилова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Габова Клавдия Климентьевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
07.08.1956

Сын: Габов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Габова Клавдия Климентьевна

Смерть
13.02.2002
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