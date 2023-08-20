Стародубцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Стародубцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таберко Олеся Ивановна
Мать ребёнка: Стародубцева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Виталий Иванович
Мать ребёнка: Стародубцева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева Татьяна