Пешкова Агафья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пешкова Фекла
Отец ребёнка: не указан
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Место жительства
1858
невестка Солдатка Пешкова Моисея familio.org/tree?person=6e97affa-d492-4447-b130-2baf48591a7f АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицк... Показать все
Смерть
Неизвестно