Пешкова Агафья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Агафья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пешкова Фекла

Отец ребёнка: не указан

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1478 поз. 32
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
невестка Солдатка Пешкова Моисея familio.org/tree?person=6e97affa-d492-4447-b130-2baf48591a7f АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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