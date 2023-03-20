Шмакова Феодосия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шмаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ерёмина (Шмакова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно