Шмакова Феодосия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Феодосия Антоновна

Место рождения

Гармониха, Шатура, Московская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шмаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ерёмина (Шмакова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шмаков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич

Гармониха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шмаков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Савельевич

Гармониха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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