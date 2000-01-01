Матикайнен (Корсси) Катарина Ристовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Корсси) Катарина Ристовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

24.01.1794

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Сара Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Сюзана Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ракканен Мария Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: София Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Матикайнен Петр Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марта Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ева Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Петр Павлович

Смерть
24.01.1794
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