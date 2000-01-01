Матикайнен (Корсси) Катарина Ристовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти24.01.1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Сара Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Сюзана Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ракканен Мария Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: София Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марта Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ева Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1794