Александр Гаврилов
Место рождения
Дата рождения07.04.1903
Дата смерти23.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1903
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Екатерина Сергеева
Крещение
08.04.1903
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Иванов Забродин и Московская купеческая жнга Параскева Афанасьева Ушакова
Смерть
23.10.1903
Причина смерти: от простуды
Похороны
25.10.1903