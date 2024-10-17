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Александр Гаврилов

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.04.1903

Дата смерти

23.10.1903

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1903

Отец: Гавриил Алексеев

Мать: Екатерина Сергеева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
08.04.1903
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Иванов Забродин и Московская купеческая жнга Параскева Афанасьева Ушакова
Смерть
23.10.1903
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
25.10.1903

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