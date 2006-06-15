Плотников Андрей Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Саратовская область, деревня Кокурино
Дата рождения22.09.1922
Дата смерти02.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922
Отец: Плотников Дмитрий Фёдорович
Мать: Прасковья Гавриловна
Россия, Саратовская область, деревня Кокурино
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Нищенкова Евдокия Ивановна
Россия, город Саратов
Рождение ребёнка
10.07.1963
Дочь: Нищенкова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Нищенкова Евдокия Ивановна
Россия, Саратов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1993