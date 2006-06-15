Плотников Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Россия, Саратовская область, деревня Кокурино

Дата рождения

22.09.1922

Дата смерти

02.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922

Отец: Плотников Дмитрий Фёдорович

Мать: Прасковья Гавриловна

Россия, Саратовская область, деревня Кокурино
Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Нищенкова Евдокия Ивановна

Россия, город Саратов
Рождение ребёнка
10.07.1963

Дочь: Нищенкова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Нищенкова Евдокия Ивановна

Россия, Саратов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нищенкова Евдокия Ивановна

Смерть
02.11.1993
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