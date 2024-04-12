Чуков Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Чуков Федор
Бракосочетание
11.10.1859
Жених: д. Ухорской гос имущ крест сын Иван Федоров Чуков 18 л 1 бр Невеста: д. Ухорской гос имущ крест дочь девица Степанида Яковлева Аношкина 19 л.1 бр Поручители: по жениху - д. Ухорской гос имущ к... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1861
Дочь: Чукова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Чукова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
15.04.1864
Дочь: Чукова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чукова Степанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно