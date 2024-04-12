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Чуков Иван Федорович

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Чуков Федор

Мать: не указана

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.10.1859

Жена: Чукова Степанида Яковлевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос имущ крест сын Иван Федоров Чуков 18 л 1 бр Невеста: д. Ухорской гос имущ крест дочь девица Степанида Яковлева Аношкина 19 л.1 бр Поручители: по жениху - д. Ухорской гос имущ к... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1861

Дочь: Чукова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Чукова Степанида Яковлевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1864

Дочь: Чукова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чукова Степанида Яковлевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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