Безматенный Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматенный Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Безматенная Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Безматенная Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматенный Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Безматенная Оксана

Смерть
Неизвестно
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