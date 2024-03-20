Барабан Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабан Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1967

Отец: Барабан Николай Матвеевич

Мать: Ерёмина Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.2001

Дочь: Сазончик Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Сазончик Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазончик Елена Викторовна

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