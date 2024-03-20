Барабан Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1967
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1967
Отец: Барабан Николай Матвеевич
Мать: Ерёмина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.12.2001
Дочь: Сазончик Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Сазончик Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазончик Елена Викторовна