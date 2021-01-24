Копачева (Чибисова) Прасковья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти24.04.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Чибисов Лев Антонович
Мать: Чибисова Васса Ефремовна
Рождение ребёнка
15.11.1931
Отец ребёнка: Копачев Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.09.1940
Дочь: Никитина Нина Евдокимовна
Отец ребёнка: Копачев Евдоким Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1972