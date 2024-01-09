Плотников Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959

Отец: Плотников Алексей Никифорович

Мать: Плотникова Альбина Семёновна

Рождение ребёнка
29.03.1983

Сын: Плотников Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1986

Сын: Плотников Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Гульнара Матлабовна

Рождение ребёнка
18.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Гульнара Матлабовна

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