Плотников Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1959
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959
Рождение ребёнка
29.03.1983
Сын: Плотников Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
07.12.1986
Сын: Плотников Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Гульнара Матлабовна
Рождение ребёнка
18.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Гульнара Матлабовна