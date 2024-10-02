Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Elias Esaiaksenpoika
Место рожденияLemi, Uiminniemi 6
Дата рождения01.05.1854
Дата смерти19.02.1897
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1854
Отец: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Esaias Reginanpoika
Мать: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Pekari) Regina Jeremiaksentytär
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.02.1897