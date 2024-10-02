Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Elias Esaiaksenpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Elias Esaiaksenpoika

Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Elias Esaiaksenpoika

Место рождения

Lemi, Uiminniemi 6

Дата рождения

01.05.1854

Дата смерти

19.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1854

Отец: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Esaias Reginanpoika

Мать: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Pekari) Regina Jeremiaksentytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Armas

Мать ребёнка: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Venäläinen) Serafiina Antintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Robert

Мать ребёнка: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Venäläinen) Serafiina Antintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Venäläinen) Serafiina Antintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin)) Hilda

Мать ребёнка: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Venäläinen) Serafiina Antintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin)) Helmiina

Мать ребёнка: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Venäläinen) Serafiina Antintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Elias

Мать ребёнка: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) (Venäläinen) Serafiina Antintytär

Смерть
19.02.1897

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