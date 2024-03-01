Осянина Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осянина Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осянин Петр

Отец ребёнка: Осянин Иван

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