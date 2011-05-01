Троицкая (Осокина) Федосья Сергеевна
Место рожденияХутор Спасский Ишимбайский район республика Башкортостан
Дата рождения03.06.1938
Дата смерти01.05.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1938
Хутор Спасский Ишимбайский район республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1966
Сын: Троицкий Игорь
Отец ребёнка: Троицкий Леонид Сергеевич
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2011