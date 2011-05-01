Троицкая (Осокина) Федосья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Осокина) Федосья Сергеевна

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Место рождения

Хутор Спасский Ишимбайский район республика Башкортостан

Дата рождения

03.06.1938

Дата смерти

01.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1938

Отец: Осокин Сергей Маркелович

Мать: Осокина Марья Емельяновна

Хутор Спасский Ишимбайский район республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1966

Сын: Троицкий Игорь

Отец ребёнка: Троицкий Леонид Сергеевич

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Леонид Сергеевич

Смерть
01.05.2011
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