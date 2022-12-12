Федяков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Федяков Иван Федорович
Мать: Федякова Евдокия
д. Мошкино
Рождение ребёнка
08.09.1935
Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна
Родился в д. Соболя (первое упоминание с 1888г. , ключена в состав города в 1958г.)
Место жительства
1935
с 1935 года жил в д. Соболя -позже эта деревня стала частью г. Красноуфимск. с 1939 по 1944 г. жил в д. Колчанка, Пермская область. с 1947 года жил в д. Тюйно-озеро, Пермская область. с 1950 года жил ... Показать все
Военная служба
Около 1938
Участвовал в битве на Хасане (Советско-японский конфликт в районе озера Хасан в 1938 году) Стал инвалидом, потерял зрение на одном глазу
Рождение ребёнка
1939
Сын: Федяков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна
Пермская область, д. Колчанка
Рождение ребёнка
19.06.1944
Сын: Федяков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна
д. Колчанка, Пермская область
Рождение ребёнка
04.01.1947
Сын: Федяков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна
Тюйное Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.01.1950
Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна
д. Мошкино
Место жительства
С 1968
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
В армии получил права, работал водителем. Всвязи с работой с семьей часто меняли место жительства
Смерть
?.09.1993
Установлен памятник на кладбище, от военкомата