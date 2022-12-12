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Федяков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Федяков Иван Федорович

Мать: Федякова Евдокия

д. Мошкино
Рождение ребёнка
08.09.1935

Сын: Федяков Семен Васильевич

Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Родился в д. Соболя (первое упоминание с 1888г. , ключена в состав города в 1958г.)
Место жительства
1935
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
с 1935 года жил в д. Соболя -позже эта деревня стала частью г. Красноуфимск. с 1939 по 1944 г. жил в д. Колчанка, Пермская область. с 1947 года жил в д. Тюйно-озеро, Пермская область. с 1950 года жил ... Показать все
Военная служба
Около 1938
Участвовал в битве на Хасане (Советско-японский конфликт в районе озера Хасан в 1938 году) Стал инвалидом, потерял зрение на одном глазу
Рождение ребёнка
1939

Сын: Федяков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна

Пермская область, д. Колчанка
Рождение ребёнка
19.06.1944

Сын: Федяков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна

д. Колчанка, Пермская область
Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Федяков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна

Тюйное Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.01.1950

Сын: Федяков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федякова Таисия Яковлевна

д. Мошкино
Место жительства
С 1968
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
В армии получил права, работал водителем. Всвязи с работой с семьей часто меняли место жительства
Смерть
?.09.1993
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Установлен памятник на кладбище, от военкомата
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