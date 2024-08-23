Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Матвей Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Родион Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Савелий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Андреевич

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 12.03.1834

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