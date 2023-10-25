Гавловская Тухина Нелли Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавловская Тухина Нелли Анатольевна

Место рождения

город Нарын, Нарынская область, Киргизская ССР

Дата рождения

02.01.1939

Дата смерти

04.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939

Отец: Тухин Анатолий Кузьмич

Мать: Тухина Збарская Лидия Владимировна

город Нарын, Нарынская область, Киргизская ССР
Бракосочетание
01.12.1959

Муж: Гавловский Франц Александрович

Фрунзе город, Киргизская ССР, СССР
Рождение ребёнка
09.09.1960

Сын: Гавловский Виктор Францевич

Отец ребёнка: Гавловский Франц Александрович

город Фрунзе (Бишкек), Киргизская ССР
Смерть
04.05.1966
город Фрунзе, Киргизская ССР
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