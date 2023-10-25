Гавловская Тухина Нелли Анатольевна
Место рождениягород Нарын, Нарынская область, Киргизская ССР
Дата рождения02.01.1939
Дата смерти04.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939
город Нарын, Нарынская область, Киргизская ССР
Бракосочетание
01.12.1959
Фрунзе город, Киргизская ССР, СССР
Рождение ребёнка
09.09.1960
Сын: Гавловский Виктор Францевич
Отец ребёнка: Гавловский Франц Александрович
город Фрунзе (Бишкек), Киргизская ССР
Смерть
04.05.1966
город Фрунзе, Киргизская ССР