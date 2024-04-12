Чекарамит (Калафат) Акилина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит (Калафат) Акилина Лазаревна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.09.1903

Дата смерти

27.06.1980

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903

Отец: Калафат Лазарь Серафимович

Мать: Калафат Мария Николаевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 707/ ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 169 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекарамит Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекарамит Александр Петрович

Смерть
27.06.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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