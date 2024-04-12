Чекарамит (Калафат) Акилина Лазаревна
Место рождения
Дата рождения03.09.1903
Дата смерти27.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 707/ ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 169 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекарамит Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно