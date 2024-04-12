Пасечная Наталия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечная Наталия Владимировна

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

11.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1956

Отец: Пасечный Владимир Иванович

Мать: Полякова Апполинария Ивановна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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