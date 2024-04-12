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Пасечная Наталия Владимировна
Пасечная Наталия Владимировна
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Древо
Место рождения
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
Дата рождения
11.11.1956
Пол
Женский
Отец
Пасечный Владимир Иванович
1935 г.р.
Мать
Полякова (Ренжина) Апполинария Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1956
Отец:
Пасечный Владимир Иванович
Мать:
Полякова Апполинария Ивановна
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
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