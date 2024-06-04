Анна Тихонова
Место рождениядер. Богдашкина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1733
Сын: Василий (Салтан) Тимофеев (Тюмошкин)
Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Наталья Павлова
Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Настасья Павлова
Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Марья Павлова
Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Василиса Павлова
Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев
Смерть
После 1762