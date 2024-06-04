Анна Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тихонова

Место рождения

дер. Богдашкина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Между 1731 и 1733 г.р.
Около 1732 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюмошка (Тямун) Радаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1733

Сын: Василий (Салтан) Тимофеев (Тюмошкин)

Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Наталья Павлова

Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Настасья Павлова

Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Марья Павлова

Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Василиса Павлова

Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Тюмошка (Тямун) Радаев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

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