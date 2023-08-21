Долгий Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 09.04.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 09.04.1940
Отец: Долгий Иван Петрович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1967
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1975
Дочь: Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно