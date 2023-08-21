Долгий Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгий Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 09.04.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 09.04.1940

Отец: Долгий Иван Петрович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1967

Сын: Долгий Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1975

Дочь: Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
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