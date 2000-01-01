Кислицына Ксения Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Ксения Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кислицын Антипа Дементьев

Отец ребёнка: Кислицын Дементий Анисимович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Кислицын Иван Дементьев

Отец ребёнка: Кислицын Дементий Анисимович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кислицын Алексей Дементьев

Отец ребёнка: Кислицын Дементий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Дементий Анисимович

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785
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