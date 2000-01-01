Кислицына Ксения Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кислицын Антипа Дементьев
Отец ребёнка: Кислицын Дементий Анисимович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Кислицын Дементий Анисимович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кислицын Алексей Дементьев
Отец ребёнка: Кислицын Дементий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785