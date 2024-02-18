Курдюков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.2011
Бракосочетание
30.04.2011
Жена: не указана
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.08.2011
Сын: Курдюков Иларион Васильевич
Мать ребёнка: Селуянова Екатерина Валерьевна
Рождение ребёнка
05.03.2017
Сын: Курдюков Мирон Васильевич
Мать ребёнка: Селуянова Екатерина Валерьевна
Рождение ребёнка
13.10.2023
Дочь: Курдюкова Юна Васильевна
Мать ребёнка: Селуянова Екатерина Валерьевна