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Курдюков Василий Андреевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1989

Отец: Курдюков Андрей Юрьевич

Мать: Курдюкова Светлана Викторовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селуянова Екатерина Валерьевна

Бракосочетание
30.04.2011

Жена: Селуянова Екатерина Валерьевна

Бракосочетание
30.04.2011

Жена: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.08.2011

Сын: Курдюков Иларион Васильевич

Мать ребёнка: Селуянова Екатерина Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.2017

Сын: Курдюков Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Селуянова Екатерина Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.10.2023

Дочь: Курдюкова Юна Васильевна

Мать ребёнка: Селуянова Екатерина Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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