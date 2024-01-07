Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Около 05.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Игнатьев Федор Игнатьевич

Мать: Игнатьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Николаев Федор Евфимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Вениамин Федорович

Отец ребёнка: Николаев Федор Евфимович

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Николаев Юрий Федорович

Отец ребёнка: Николаев Федор Евфимович

Смерть
Около 05.03.1972

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