Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиОколо 05.03.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Игнатьев Федор Игнатьевич
Мать: Игнатьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Николаев Федор Евфимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Вениамин Федорович
Отец ребёнка: Николаев Федор Евфимович
Рождение ребёнка
17.02.1954
Отец ребёнка: Николаев Федор Евфимович
Смерть
Около 05.03.1972