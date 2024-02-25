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Гильд Иоганнес
Гильд Иоганнес
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1847
Пол
Мужской
Отец
Гильд Иоганнес
1793 г.р.
Мать
Гильд Маргарета
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гильд Иоганнес
Мать:
Гильд Маргарета
Смерть
1847
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