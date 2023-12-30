Виноградов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1967

Дочь: Виноградова Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Виноградова Галина Антоновна

Рождение ребёнка
10.03.1971

Дочь: Виноградова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Виноградова Галина Антоновна

Рождение ребёнка
19.02.1972

Сын: Виноградов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Виноградова Галина Антоновна

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