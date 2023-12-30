Виноградов Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1967
Дочь: Виноградова Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Виноградова Галина Антоновна
Рождение ребёнка
10.03.1971
Дочь: Виноградова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Виноградова Галина Антоновна
Рождение ребёнка
19.02.1972
Сын: Виноградов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Виноградова Галина Антоновна