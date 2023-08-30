Berger (Hazkel) Liza
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Berger Yankel
Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Shpigel (Berger) Sarra
Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)
Каунас, Литовская ССР