Berger (Hazkel) Liza — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Berger (Hazkel) Liza

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1890 г.р.
1909 г.р.
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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Berger Yankel

Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бергер Гедалий Иосифович

Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)

Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Shpigel (Berger) Sarra

Отец ребёнка: Berger Eisl (Yosif)

Каунас, Литовская ССР

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