Легких Геннадий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Легких Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Калинина Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Света

Мать ребёнка: Калинина Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Калинина Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Клавдия Павловна

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