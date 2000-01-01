Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1765 и 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Ярофеевна
Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Ярофеевна
Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич
Рождение ребёнка
07.06.1800
Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Мячин Пётр Ярофеевич
Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно