Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячина (Обухова) Настасья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1765 и 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1759 и 1760 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Ярофеевна

Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Ярофеевна

Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич

Рождение ребёнка
07.06.1800

Сын: Мячин Семен Ярофеевич

Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич

Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Мячин Пётр Ярофеевич

Отец ребёнка: Мячин Ярофей Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Ярофей Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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